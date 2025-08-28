Sandra Terrones instaló toldos con su nombre y del partido y logotipo de Sí Podemos en el velatorio de octagenaria que murió tras incendiarse su vivienda.
Sandra Terrones instaló toldos con su nombre y del partido y logotipo de Sí Podemos en el velatorio de octagenaria que murió tras incendiarse su vivienda.

La precandidata a la alcaldía de por el partido Sí Podemos Sandra Terrenos habría aprovechado una tragedia ocurrida en el distrito para hacer campaña política.

La aspirante al sillón municipal instaló dos toldos con su nombre en el velorio de Gabriela Namoc Cabo (84), la anciana que falleció el último martes tras incendiarse su vivienda situada en la cuadra 14 de la calle Manuel Cedeño en el distrito de La Esperanza.

De acuerdo a las fotografías tomadas por vecinos, se puede observar que frente al inmueble donde ocurrió el ciniestro fueron instalados dos toldos con los colores azul y amarillo, del partido de José Luna Gálves. En la parte superior de las carpas tenía grabado la frase “Sandra Terrones, Sí Podemos” y la “P”.

En la región La Libertad el líder de Sí Podemos es Elías Rodríguez Zavaleta, quien pretende postular al Gobierno Regional de La Libertad.

