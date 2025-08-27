Un sangriento enfrentamiento entre la Policía con un grupo armado de presuntos asaltantes dejó dos presuntos delincuentes abatidos y otros dos heridos, en el sector El Inca, en el distrito de Chao, provincia de Virú.

VER MÁS: La Libertad: 95 menores de Virú están internados en exFloresta

De acuerdo a la información policial, las autoridades ediles del distrito de Chao le habían solicitado que intensifique operativos en varios puntos de la ciudad, pues se habían reportado constantes asaltos a mano armada.

Fue así que los agentes de la comisaría de Chao al mando del capitán PNP Randall Quispe Cárdenas se constituyeron hasta el sector Los Incas, pues se obtuvo información que en ese lugar se estaban perpetrando atracos.

Al llegar a la zona la Policía visualizó una mototaxi con varios sujetos en su interior. Los sospechosos al notar la presencia policial intentaron escapar y para ello abrieron fuego contra los agentes del orden.

Esto originó que la Policía respondiera al ataque y como consecuencia se desató un feroz tiroteo que acabó con la muerte de dos presuntos delincuentes. Otros dos habrían resultado heridos.

Al realizar el registro en la zona los efectivos encontraron una escopeta retrocarga y una pistola automática, armas presuntamente usadas por los maleantes para atacar a los policías.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Virú y el representante del Ministerio Público Josept Quezada llegaron a la zona para las pesquisas del caso. Aún no se ha identificado a los fallecidos ni heridos.

Se informó que los heridos fueron evacuados al Hospital Belén de Trujillo.