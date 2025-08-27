Tragedia. Una adulta mayor perdió la vida la noche del último martes cuando su vivienda se incendió y quedó atrapada entre las llamas. Ella vivía solo con sus perritos y a pesar que los bomberos y sus vecinos trataron de rescatarla en el menor tiempo posible, la mujer no sobrevivió.

De acuerdo al reporte emitido por Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (Coep), el siniestro inició a las 10:15 de la noche del último martes, en la cuadra 14 de la calle Manuel Cedeño, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

TEORÍA. La víctima mortal ha sido identificada como Gabriela Namoc Cabo (84) y según las primeras pesquisas, ella no contaba con energía eléctrica en su rústica vivienda y se alumbraba con velas.

Al parecer se quedó dormida y la vela provocó el incendio. Debido a que la casa estaba hecha de material inflamable como esteras y palos el fuego se propagó rápidamente.

Primero los vecinos y luego los bomberos llegaron para auxiliar a la mujer, pero poco se pudo hacer para rescatarla con vida. Los perritos que vivían con ella sí lograron escapar a tiempo.

Los vecinos narraron que Gabriela Namoc era conocida en la zona por su amor hacia sus mascotas y su carácter apacible.

En su casa también criaba otros animales domésticos.

