En lo que va del año, 95 adolescentes de la provincia de Virú que han infringido la ley han sido recluidos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, exFloresta. Así informó el coronel PNP Jesús Hidalgo Monroy, jefe de la División Policial Virú.

“Hasta la fecha tenemos un registro del primer semestre. [En] los primeros seis meses, de 95 menores de edad de esta provincia han sido internados en el centro juvenil de Trujillo, conocido como exFloresta, con medidas efectivas”, indicó el oficial en declaraciones a Radio Ke Buena Virú.

Hidalgo Monroy dijo que Virú lidera el número de menores que se encuentran en dicho correccional, en comparación a otras provincias de la región La Libertad.

“Estamos, prácticamente, preocupados porque estamos liderando con los menores de edad que han sido retenidos en la exFloresta y muy por debajo están los demás distritos”, remarcó.

La mayoría de los menores están involucrados en delitos relacionados con la extorsión, principalmente en detonación de explosivos y cobro de cupos.

CONTINÚAN CAYENDO

El último sábado, los detectives retuvieron a tres menores, de entre 15 y 17 años, que estarían implicados en un acto extorsivo contra un centro médico privado que se sitúa en el distrito de Chao. Además, al momento de ser atrapados se encontraban en un mototaxi y se les halló dos artefactos explosivos y una misiva extorsiva donde pedían a la víctima el pago de 10 mil soles para no atentar contra su vida.

El mismo sábado, por la tarde, arrestaron a dos adolescentes, de 17 años, cuando se movilizaban en una moto lineal por el sector de Nuevo Chao, en Chao. También tenían un explosivo y una carta amenazante.