Agentes de serenazgo de Trujillo retiraron a un ciudadano extranjero que había instalado una carpa para dormir en plena berma central de la avenida Pablo Casals.

El personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) se encontraba realizando el patrullaje preventivo y visualizaron a un hombre de nacionalidad colombiana que se encontraba descansando en toda la intersección de las avenidas Mansiche y Pablo Casals, en la urbanización Los Cedros.

La presencia del extranjero causaba malestar e incomodidad a los vecinos y transeúntes de la zona. Los trabajadores ediles procedieron a retirarlo y le indicaron que estaba prohibido acampar en el lugar.