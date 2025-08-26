Delincuentes continúan sembrando terror en la población de Trujillo y la noche del último lunes detonaron una carga explosiva en el portón de un inmueble de tres pisos.

El atentado criminal se registró al promediar las 10 de la noche, en un predio que se sitúa en la avenida 5 de Abril del sector 3 de Pesqueda, en Trujillo.

El fuerte estallido alarmó al propietario de la casa y a los vecinos del lugar que salieron a observar lo que había sucedido y pidieron el apoyo del personal de serenazgo.

Las ondas expansivas afectaron la puerta principal de metal y parte de la cerámica del piso de la vivienda.

De acuerdo a los vecinos, indicaron que en el predio vive una familia que estaría dedicada al rubro de transportes. Además, que es la primera vez que sufren un atentado que estaría ligado a un caso de extorsión.

Hasta el lugar del incidente también se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes quedaron a cargo de las pesquisas y así poder identificar a los autores de este acto delictivo.