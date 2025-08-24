Dos menores de edad fueron retenidos en el distrito de Chao, en la provincia de Virú, en posesión de un artefacto explosivo y un manuscrito extorsivo.

Se trata de los adolescentes de iniciales J. L. A. H. (17) y C. G. T. A. (17), quienes fueron atrapados la tarde del último sábado cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta por el sector de Nuevo Chao.

La Policía informó que se trata de una emulsión encartuchada de color rojo. Además, se les encontró dos equipos celulares.

Lo incautado y los menores fueron puestos a disposición de la Comisaría Rural PNP Chao. También se comunicó el caso a un representante del Ministerio Público de Virú.

