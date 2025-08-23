Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) retuvieron a tres adolescentes, de 15 y 17 años, cuando se desplazaban a bordo de un mototaxi por la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chao, y les incautaron dos aparatos explosivos.

Según la Policía, los menores serían presuntos integrantes de la banda criminal “Los Intocables de Chao” y estarían involucrados en actos extorsivos a locales comerciales de la zona.

EL CASO

Los detectives obtuvieron información que la noche del último jueves, en un trimóvil llegaron unos sospechosos hasta un centro médico de Chao y dejaron una carga explosiva. El detonante no llegó a estallar debido al mal encendido.

Los uniformados visualizaron las cámaras de seguridad y pudieron identificar la placa de rodaje del vehículo que habría sido empleado por los malhechores.

Con esta información, el personal policial se encontraba realizando el patrullaje y fueron alertados de la presencia de un vehículo que, al parecer, sería el que estaban buscando que se encontraba por la avenida Víctor Raúl, en Chao.

Al intervenir dicha unidad de color azul con negro, se retuvo a los menores de iniciales E. J. T. B. (17), J. D. T. A. (15) y J. M. A. L. (15).

Además, al momento del registro en la unidad vehicular se les encontró los cartuchos de dinamitas, tres celulares, un encendedor portátil y un manuscrito con amenazas de extorsión donde le exigían a su víctima el pago de 10 mil soles.

En la misiva se lee el siguiente mensaje: “es la última vez que te hable (...) Pagas o igual que ayer te cae tu pepazo. Ayer te salvaste, colabora con 10k...Pégate a un vago serio y dame solución”.

Los presuntos infractores fueron conducidos a la dependencia policial y es que estarían inmersos en el presunto delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal de material explosivo.