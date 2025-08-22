Dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta asaltaron a una mujer que se encontraba por la urbanización Las Orquídeas, en Trujillo.

El atraco ocurrió al promediar las 2:50 de la tarde del último jueves y una cámara de seguridad de una vivienda de la zona grabó el preciso momento que los malhechores, que serían extranjeros, llegan en el vehículo menor. Luego, el copiloto desciende y hace un ademán como si fuera a sacar un arma de fuego de su cintura y se dirige a su víctima, que laboraría como proveedora de ventas.

La joven vendedora, resignada, entregó el dispositivo móvil que, al parecer, sería de su trabajo.

“Que te dure mi amor. Es del trabajo (en referencia al aparato móvil)”, se escucha decirle la mujer a los facinerosos cuando escapaban en la moto lineal.