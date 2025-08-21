Sin duda en la región La Libertad las bandas de extorsionadores están por todos lados y aunque parezca difícil de comprender, un padre habría permitido que su menor hijo ingrese a este submundo del hampa.

La tarde del último miércoles, agentes del Departamento de investigación criminal (Depincri)-Trujillo detuvieron a Elfer Romain Bacilio Rodríguez (38) y su hijo menor A. J. B. B. (16) tras ser implicados en un caso de extorsión.

LOS HECHOS

De acuerdo a la versión policial, padre e hijo serían parte de la presunta organización criminal “Los Malditos de Alto Trujillo”. Desde el 14 de marzo mantenían en zozobra a un empresario de la localidad, a quien enviaban mensajes con contenido extorsivo mediante WhatsApp.

La víctima decidió no callar más y acudió a la unidad especializada de la Policía para denunciar que era víctima de extorsión.

Los detectives desplegaron un plan para detener a los delincuentes. Uno de los agentes fingió ser el agraviado y aceptó pagar S/ 5 mil para que lo dejaran en paz.

Fue así que se coordinó la entrega del dinero en un determinado punto de la ciudad y cuando se concretaba el pago, la Policía intervino al menor A. J. B. B. (16) y posteriormente a su padre, quien habría orquestado la extorsión.

De esta manera padre e hijo fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las pesquisas del caso.

Para la Policía, la desarticulación de esta banda es un importante logro en la lucha contra la extorsión y demuestra el compromiso de la institución policial con la justicia y la seguridad.