Con cortes en el cuero cabelludo y contusiones resultó un joven que chocó su motocarguero repleto de jabas de pollo sacrificados con un auto. El aparatoso accidente ocurrió en la intersección de la calle Puno y la avenida César Vallejo, urbanización Aranjuez, en Trujillo.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con el apoyo del serenazgo de Trujillo auxiliaron al herido que fue identificado como Sandro Miranda Amaya (18), quien tuvo que ser evacuado al Hospital Belén de Trujillo, para que reciba la atención médica.

Julio Luján Moya (63), conductor del auto placa de rodaje C2N-630 se comprometió a asumir los costos provocados por el accidente.