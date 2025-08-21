El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, aseguró que la liberación de las personas detenidas tras el atentado con dinamita ocurrido el 14 de agosto en Trujillo se dio porque la Policía no presentó pruebas que vinculen a los intervenidos con este delito. En ese sentido, le pidió al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, que sus dirigidos “demuestren que investigan bien, con pruebas”.

Respuesta

Luis Guillermo Bringas dio estas declaraciones en respuesta a lo que dijo el general PNP Víctor Zanabria, quien aseguró que la Fiscalía liberó a cuatro sospechosos del ataque en la avenida Perú a pesar de que había “evidencia material” que los implicaba en ese ilícito.

Sin embargo, el fiscal superior aclaró que al Ministerio Público solo le informaron de dos detenciones: un transeúnte y un taxista. Sin embargo, no se habría presentado documentación que los relacione con el crimen.

“No vamos a permitir que se siga diciendo ese discursillo: ‘nosotros detenemos y la Fiscalía por algún motivo extraño libera’. Ningún motivo extraño, señor, (es) porque la ley nos manda a garantizar el derecho de personas, también, y eso hacemos, es nuestro trabajo”, indicó.

El fiscal superior también dijo que los policías que investigan el caso sabían que no había elementos de convicción para solicitar la prisión preventiva de los dos detenidos. No obstante, el comandante general de la PNP reclamó por esa disposición. “No se trata de detener por detener, si hay pruebas, con qué razón lo liberaríamos, no tiene sentido. Basta de ese discurso, basta de engañar a la población, aclaremos las cosas”, agregó.

Para el representante del Ministerio Público, el alto mando de la Policía buscaría hacer creer a la población que sus agentes resuelven los crímenes en un día. Sin embargo, “los casos no se resuelven en 24 horas, ya quisiéramos con una bola mágica, pero los casos requieren una investigación seria”.

Respecto a las investigaciones, indicó que continúan porque aún no se ha logrado identificar a quienes dejaron la carga explosiva.

Según videos de seguridad, fueron dos personas quienes llegaron en un vehículo y detonaron las dinamitas.

Pide mejoras

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad también cuestionó el trabajo de prevención del delito que realiza la Policía en Trujillo, pues los crímenes siguen ocurriendo en pleno centro de la ciudad.

“Acá en Trujillo, qué delitos importantes previene la Policía. Cuando ocurre un atentado, cualquier atentado, al Ministerio Público, muertes en el centro, en la avenida Larco, en la avenida Fátima, en la plaza de armas, no hay ningún policía en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, qué policía hay cuando ocurren los hechos, ninguno, curiosamente nunca hay ninguno y la Policía previene. Entonces, algo está mal en la prevención del delito”, argumentó.