La Contraloría advirtió que la Municipalidad Distrital de Huanchaco otorgó licencias de funcionamientos con indicios de irregularidades a cinco locales de eventos.

Observaciones

De acuerdo al Informe de Acción de Oficio Posterior N° 020-2025-OCI/2048-AOP, publicado el 7 de agosto, se habrían otorgado permisos para actividades no contempladas en la normativa municipal, sin que se hayan realizado evaluaciones técnicas ni acústicas a fin de prevenir ruidos molestos a los vecinos.

“Dentro de los expedientes administrativos que dieron origen a las licencias de funcionamiento de los locales ‘Villa Gabuko’, ‘Tabaco Marino’, ‘Villa Emiliano Sport’ y ‘Timbalero’ no obra archivo respecto a evaluación de zonificación y compatibilidad de uso previo a la emisión de la licencias de funcionamiento, pese a ello, el subgerente de Licencias, Autorizaciones y Comercialización emitió y suscribió resoluciones de otorgamiento de licencia de funcionamiento, así como el propio certificado, lo cual habría incumplido lo estipulado en el artículo 6 de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”, dice el documento.

También advierte que el informe de evaluación al local ‘Oceanía Restaurant’ “se emitió con una fecha posterior al plazo máximo que establece la ordenanza de dos días hábiles para la verificación previa de zonificación y compatibilidad de uso”.

Asimismo, el nivel de riesgo de estos cinco establecimientos es de “alto o muy alto”, según el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Dicho documento es requisito obligatorio para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, según el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad distrital.

La Contraloría derivó este informe al alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno, “a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad”.