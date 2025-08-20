La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad impuso una multa coercitiva de 100 UIT (S/ 535 000) a la empresa Real Plaza S.R.L., por no acreditar de manera oportuna y completa el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas tras la caída del techo del patio de comidas en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, ocurrida el pasado 21 de febrero.

Según la Resolución Final N.° 0590-2025/INDECOPI-LAL, la sanción es inapelable, conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre las medidas dispuestas inicialmente se encontraban el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos.

Aunque el cierre del centro comercial sigue vigente, Real Plaza no acreditó adecuadamente el cumplimiento de los otros mandatos, lo que motivó la sanción. Para levantar la clausura, la empresa deberá presentar un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que garantice la seguridad de sus edificaciones, además de un plan de contingencia para remover escombros que asegure la protección de los consumidores.

La resolución también ordena que la empresa reembolse los gastos médicos y de sepelio de las víctimas ya identificadas, modificando las medidas cautelares que en un inicio eran de carácter general. Real Plaza ha presentado un recurso de apelación respecto a este punto, el cual será evaluado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

La resolución es pública y puede ser consultada en el portal oficial de Indecopi: ver documento aquí