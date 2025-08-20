El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó que 110,697 electores de la región La Libertad deben renovar sus DNI antes del 14 de octubre, fecha de cierre del Padrón Electoral para las Elecciones Generales del 2026.

Todos ellos cuentan con el documento vencido, de los cuales 5,695 mantienen el DNI de menor de edad para identificarse, es decir figuran con una fotografía con cara de niño o adolescente.

La mayoría de votantes que deben renovar sus documentos están entre los 18 y 29 años (35,006), seguido de los de 30 a 39 (23,007) y de 40 a 49 años (44,459). En la provincia de Trujillo hay 58,807 documentos de identidad que necesitan renovarse.