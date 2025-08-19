Con el objetivo de promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros meses de vida, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud lanzó la Semana de la Lactancia Materna con el tradicional concurso “Rey Mamón”, realizado en el Centro Médico de Huanchaco. La actividad fue organizada por la Oficina de Atención Primaria y contó con la participación de 25 madres junto a sus bebés.

La doctora Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad, informó que compitieron en dos categorías: bebés de hasta seis meses, que reciben lactancia exclusiva, así como bebés de seis a once meses, que combinan la leche materna con alimentación complementaria.

Durante la actividad se evaluó la técnica, posición y constancia de la madre al momento de amamantar, criterios calificados por un jurado especializado.

Ganadores

En la primera categoría resultó ganador un bebé de un mes de nacido, de iniciales E.G.C.P., representante del distrito de Huanchaco. En la segunda categoría, ganó la pequeña F. V. L. N., de nueve meses, también de la misma jurisdicción.

Holguín Armas resaltó la importancia de la lactancia exclusiva en los primeros seis meses, ya que asegura la correcta transferencia de nutrientes y ayuda a prevenir la anemia infantil. Asimismo, señaló que amamantar fortalece el vínculo entre madre e hijo y beneficia también a la salud materna.

“La lactancia no solo aporta defensas naturales al bebé, también contribuye a la recuperación física de la madre, reduce el riesgo de hemorragias postparto y depresión, y a largo plazo disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de mama, ovario, hipertensión, diabetes tipo II y osteoporosis”, explicó.

La gerente de EsSalud La Libertad reconoció la labor del Dr. José Luis Gonzales Vega, director del Centro Médico de Huanchaco, y de todo su equipo de profesionales por su compromiso en la promoción de prácticas saludables para madres y niños.