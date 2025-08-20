El alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, Enrique León Clement, informó que se ha obtenido el compromiso directo del ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval Pozo, para el pronto reforzamiento del enrocado que protege a la población de los balnearios de la provincia de Trujillo: Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco.

La buena pro para la ejecución de esta urgente obra será este viernes 22 de agosto. Asimismo, el burgomaestre víctorlarquense, en dicho encuentro con el titular del MTC, logró importantes acuerdos para la tan esperada solución definitiva de la erosión costera marítima.

La primera semana de setiembre se designará al gestor del proyecto, y en dos meses se determinaría cual de las cuatro embajadas de los países interesados ganarían la ejecución de la obra que resolvería un problema de hace más de 50 años, destacó León Clement al término de la cita.

“De esta manera, nuestro gobierno municipal, con perverancia y atinados esfuerzos, viene alcanzando logros históricos”, manifestó.