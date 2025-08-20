La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote)- Trujillo de la Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de Lázaro Cueva Gaitán (85), alias “Calín”, un exmiembro del grupo terrorista Sendero Luminoso.

La detención se realizó el último martes, en el centro poblado Quirihuac, distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

Cueva Gaitán registraba dos órdenes de captura vigentes por el delito de terrorismo, dispuestas por el 1er y 3er Tribunal Correccional/Sala Penal de Trujillo.

Según la investigación, “Calín” se desempeñó como mando militar en la zona de Usquil-Otuzco y participó en diversas acciones armadas y de agitación en la región.

La Región Policial La Libertad continúa trabajando para combatir el terrorismo y garantizar la seguridad ciudadana en el país.

De acuerdo a los altos mandos de la Policía, la captura de “Calín” es un importante logro en la lucha contra el terrorismo y demuestra el compromiso de la institución con la seguridad y la justicia.