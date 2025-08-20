La escalada de violencia en el distrito de Chao, provincia de Virú, está llegando a límites alarmantes. La noche del último miércoles, un joven padre de familia fue asesinado de varios balazos en circunstancias que retornaba a su casa después de una jornada de trabajo en una empresa agroindustrial.

De acuerdo a lo narrado por testigos, la víctima mortal identificada como Stiven Josué Castillejos Contreras regresaba a su vivienda situada en el asentamiento humano Alberto Fujimori a bordo de una mototaxi que era conducida por su primo.

Cuando solo falataba algunas cuadras por llegar a su vivienda, los primos fueron interceptados por otra mototaxi de la cual descendieron dos sujetos armados y sin piedad acribillaron a Stiven Castillejos.

Perpetrado el crimen, los sicarios fugaron, pero el primo de la víctima los siguió. La persecución se extendió hasta el centro poblado de Nuevo Chao. En ese lugar los delincuentes volcaron y eso los obligó a escapar corriendo.

Se supo que la víctima había sido padre hace un año. Su familia exige justicia. En tanto, la Policía investiga para dar con la identidad y paradero de los asesinos.