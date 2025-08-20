Cuando se encontraba a punto de ingresar al bar “El Timbalero” los agentes del División de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo, detuvieron a Miluska Cisneros Rentería (30), “Milu”, quien registraba una requisitoria vigente por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - robo agravado.

La intervención ocurrió el último martes en el marco del operativo “Alto Impacto Divincri 2025”, cuando los agentes del orden ejecutaban un operativo de control de identidad en los exteriores del local de diversión

La detenida había proporcionado inicialmente un nombre falso, pero posteriormente confesó su verdadera identidad y reconoció tener una requisitoria vigente por robo agravado solicitada por el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria de Chimbote.

La mujer fue puesto a disposición del juzgado que la requiere.