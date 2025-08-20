Durante un operativo en el distrito de Guadalupe, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a una joven de 18 años que llevaba 60 mil dólares escondidos entre sus prendas.

La intervención ocurrió la tarde del lunes en el kilómetro 726 de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Pacasmayo, cuando personal de Carreteras de Guadalupe ejecutaba un control denominado Plan de Identidad.

Los agentes, al abordar un ómnibus interprovincial que había partido de Trujillo con destino a Chiclayo, se percataron del nerviosismo y la actitud sospechosa de una pasajera, que fue identificada como Marjorie Yajaira Emperatriz Vásquez Preciado.

Según la Policía, la mujer les habría confesado que llevaba algo oculto en su cuerpo. Ante ello, la condujeron hasta la comisaría de Pacanguilla, donde personal femenino le hizo el registro corporal. Ahí encontraron el dinero, que estaba oculto en una faja que se había colocado en el abdomen.

Vásquez Preciado les dijo a los detectives que no sabía quién le dio el dinero que llevaba pegado en su cuerpo.

“No sé, señorita”, respondió la joven al ser interrogada, mientras rompía en llanto.

Los billetes, con la denominación de 20 y 100 dólares, estaban en fajos.

El caso se reportó a un representante del Ministerio Público y la detenida podría enfrentar una investigación por el presunto delito de lavado de activos.