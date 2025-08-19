Mediante un comunicado, Real Plaza Trujillo informó que, con la finalidad de contribuir a la seguridad en la zona, en la intersección de las avenidas César Vallejo y Fátima, decidió volver a encender las luces del centro comercial.

Este establecimiento se encuentra cerrado tras la tragedia ocurrida el 21 de febrero de este año, cuando el techo del patio de comidas se desplomó y dejó seis víctimas mortales y más de 100 heridos.

MEDIDA

“Esta decisión responde a la preocupación de los vecinos y comerciantes de la zona, así como del alcalde Mario Reyna, quienes en una reunión sostenida el día de hoy (ayer) manifestaron su inquietud por el impacto que está teniendo el considerable incremento de inseguridad en la zona. Queremos agradecer a las autoridades municipales por facilitar la comunicación con los representantes de los negocios y vecinos afectados por esta situación”, indicó.

Sin embargo, también precisó que por ahora no se abrirán las puertas del establecimiento comercial al público ni iniciará sus operaciones.

“Es importante recalcar que el encendido de luces no implica la reapertura del centro comercial ni el reinicio de sus operaciones. Se trata de una acción orientada exclusivamente a colaborar con la comunidad y a contribuir a un entorno más seguro”, remarcó.