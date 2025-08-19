La Policía ya lanzó la alerta para ubicar y atrapar a un ciudadano venezolano que sería el autor del asesinato de un hombre de 52 años que se registró la noche del último sábado en una barbería del distrito de La Esperanza.

El extranjero, según la PNP, iba a cobrar S/ 1,500 por dispararle a Richard Elmer Quiroz Mendoza, quien recibió tres impactos de bala.

LAS PESQUISAS

El coronel PNP Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, informó que se capturó a tres sospechosos del homicidio, entre ellos la pareja del venezolano.

“De acuerdo a los hechos, se ha podido conocer que un sujeto conocido como ‘Yeiko’, que responde al nombre de Christian Murrugarra Rafael, habría tenido una rencilla con el hijo del occiso por una cuestión de apoderamiento de un celular, que había ocurrido meses atrás. Se sabe que este sujeto había contratado a un sicario para que por encargo acabe con la vida de esta persona. Motivo por el cual, se había contactado con José Hoyos, conocido como el ‘Gordo Giomar’, quien a su vez había contratado a un ciudadano de nacionalidad venezolana para que ejecute este homicidio por encargo”, remarcó Huamán Mariano.

LO IDENTIFICAN

El sicario que llegó hasta el negocio que se ubica en la cuadra 4 de la calle Félix Aldao para matar a Quiroz Mendoza, ya está identificado. Se trata de Gilbert Luis Meléndez Coronel.

“Ya se ha cursado las alertas a la Interpol y todas las dependencias policiales para lograr su captura. Lógicamente, está corroborado con los mensajes de textos encontrados en el teléfono de su conviviente, donde la mujer le exige regresar rápido y le preguntaba si ya había recibido el pago por el homicidio por encargo”, refirió.

Además, en el diálogo entre el criminal y su pareja, se encontró el monto que le iban a pagar por este homicidio.

“Esta persona habría recibido el pago de 1,500 por acabar con la vida de una persona”, remarcó.