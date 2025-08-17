De tres balazos fue asesinado un hombre cuando llegaba a una barbería que se sitúa en la parte alta del distrito de La Esperanza, en Trujillo, por parte de un sicario.

Este accionar delictivo se registró a las 7:40 de la noche del último sábado, cuando Richard Elmer Quiroz Mendoza ingresaba al negocio que se ubica en la cuadra cuatro de la calle Félix Aldao.

De acuerdo a las imágenes de seguridad con que cuenta el negocio, se aprecia que Quiroz Mendoza caminaba con normalidad por la zona; sin embargo, sus pasos ya eran seguidos de cerca por un delincuente que vestía un buzo y una casa de color negro, y una gorra. Ni bien la víctima atravesó la puerta del establecimiento, el facineroso sacó un arma de fuego y le disparó en una oportunidad por la espalda a quemarropa. Luego, el hombre cae en el piso y el criminal vuelve a apretar el gatillo en dos oportunidades más.

Luego, el hampón se aprecia que huye de la escena del crimen corriendo con dirección desconocida.

Mientras tanto, Richard Quiroz recibió impactos de proyectiles en el cuerpo y quedó tendido en un charco de sangre.

Sus familiares y vecinos de la zona pidieron el apoyo de serenazgo de La Esperanza y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Hasta el lugar llegaron los agentes de la comisaría de Bellavista, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte y de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, quienes quedaron a cargo de las pesquisas para determinar el móvil. Además, revisarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia del inmueble y de la zona para identificar y luego capturar al responsable de este hecho de sangre.

El caso fue comunicado a un representante del Ministerio Público, quienes se apersonaron y luego realizaron el levantamiento del cadáver e internamiento en la Morgue de Trujillo para que se le practique la necropsia correspondiente.