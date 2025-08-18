De nueve balazos fue asesinado un hombre cuando se encontraba en la intersección de las calles 17 de Agosto y 21 de Octubre, en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo.

La víctima que fue identificada como Alejandro Mendoza Falconí, de 27 años, habría sido citado hasta la zona por un desconocido y que recibía amenazas de un tal “Montana”, que radica en Chile y habría estado en prisión.

EL CASO

Según información preliminar, Mendoza Falconí llegó junto a su pareja y menor hijo hasta la mencionada jurisdicción. Luego, los dejó en la tienda tomando gaseosa.

Alejandro Mendoza caminó hasta la cuadra 10 de la 17 de agosto y apareció una motocicleta con dos sicarios a bordo, uno de ellos le disparó hasta en nueve oportunidades, uno de ellos en la cabeza.

El mencionado quedó tendido en medio de la pista; mientras tanto, su pareja pidió apoyo. Hasta el lugar se apersonó el personal de Criminalística y de la comisaría de Florencia de Mora, quienes constataron que ya no tenía signos vitales.

Los detectives encontraron nueve casquillos de bala de la escena del crimen. La Policía maneja como hipótesis que el móvil sería un presunto ajuste de cuentas.

Familiares indicaron que el occiso se dedicaba a la construcción y que le habrían indicado que se cuide.

CIFRAS

A la fecha se han registrado 179 crímenes en toda la región La Libertad. De los cuales, 63 en la provincia de Trujillo. Luego, le siguen Pataz (39), Virú (35), Pacasmayo (12), Chepén (9), Gran Chimú (7), Ascope (7), Otuzco (5), Santiago de Chuco (1) y Sánchez Carrión (1).