Un interno de 40 años y que purga condena en el Establecimiento Penitenciario de Trujillo-Varones fue encontrado sin vida en el interior de un cilindro de plástico con agua en los servicios higiénicos.

La víctima ha sido identificada como Jorge Luis Vargas Ulloa, quien fue hallado en la zona del baño de uso común de los reos del alero “A” del penal El Milagro.

HALLAZGO

Según información preliminar, fueron los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que realizaban el control y se percataron de la ausencia de Vargas Ulloa.

Luego, al revisar las áreas de uso común se toparon con el cuerpo de Vargas Ulloa metido en el depósito de agua, boca abajo.