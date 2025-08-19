El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Cesar Campaña Alemán, señaló que cinco estaciones de videovigilancia comunitaria vienen funcionando en la ciudad, de las 23 que estarán operando para fines de setiembre.

VER MÁS: Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha

Detalló que los centros de monitoreo que ya están operativos se ubican en las urbanizaciones Las Capullanas, San Isidro-Soliluz, El Valle, San Andrés y el parque Víctor Raúl.

La estrategia municipal de implementar estaciones de videovigilancia ha permitido reducir de manera significativa los delitos menores como: arrebatos, asaltos, hurtos y consumos de alcohol y drogas en los espacios públicos.

A través de monitores o pantallas se vigila las calles y áreas públicas con apoyo de cámaras de las casas de los vecinos que están interconectadas con la central de videovigilancia.

Se ha implementado un número descentralizado de celular para cada estación de videovigilancia, el cual ha sido socializado con los vecinos, para que puedan llamar las 24 horas del día para descongestionar el número 105 de emergencia de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, existe un grupo de WhatsApp con ciudadanos para reportar las alertas de personas sospechosas que merodean las zonas para que los responsables de monitoreo los vigilen para prevenir algún tipo de delito

Las emergencias son comunicadas a través de una radio base a los agentes motorizados que están en motocicleta o un patrullero edil, para que intervengan de manera inmediata.