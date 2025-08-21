Una verdadera pesadilla es la que vive una familia de emprendedores que radica en la avenida Tahuantinsuyo, en el distrito de La Esperanza, pues desde abril una banda de extorsionadores los mantiene atemorizados.

VER MÁS: Indecopi multa con 100 UIT a Real Plaza por incumplir medidas cautelares

Según contó la agraviada, cuya identidad se mantendrá en reserva por medidas de seguridad, los maleantes le exigen el pago de S/ 50 mil para dejarla vivir en paz.

DECEPCÍÓN

La agraviada, sumamente preocupada, en declaraciones a Exitosa Noticias precisó que en seis ocasiones ha acudido hasta el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) - Trujillo para solicitar que investiguen y lograr identificar a las personas que están detrás de la extorsión a su familia, pero aún no se ha logrado avanzar en las pesquisas.

“Desde abril que empezó todo esto de las amenazas he tenido que cerrar mi negocio, pero me siguen atormentando. Me envían sobres y me dan números de cuenta para depositar el dinero, pero no encuentro justicia”, manifestó.

La víctima dijo que sospecha que un familiar suyo está implicado en este caso; no obstante la Policía no ha podido averiguar nada.

“Yo pienso que pueden rastrear los números de los cuales me llaman y me mandan mensajes. Me dicen que me van a dar donde más me duele, que van hacerle daño a mi hija. Con todo este temor creo que voy a tener que dejar Trujillo”, indicó la madre de familia.

EVIDENCIAS

Es más, hace solo algunos días las cámaras de seguridad que instaló la familia en su vivienda captaron el preciso momento que un delincuente llega hasta la casa y a través de las rejas arroja un sobre manila con una carta en su interior. En la misiva le advierten que la siguen vigilando y que si no paga los S/ 50 mil que exigen, concretarán sus amenazas.

La Policía Nacional aún no se ha pronunciado al respecto.