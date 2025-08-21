Los integrantes del Comité Regional de Prevención y Gestión de Riesgos Sociales (COPREGESCON) de La Libertad tuvieron una importante reunión de trabajo, liderados por su presidente el Prefecto Regional, Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez.

VER MÁS: Fiscalía de La Libertad a Policía: “demuestren que investigan bien”

En la sesión ordinaria la Secretaría de Gestión y Diálogo de la PCM, solicitó elaborar una matriz regional de casos y riesgos sociales, la cual será socializada con los miembros del comité para garantizar un adecuado orden, seguimiento y avance en el monitoreo de los conflictos.

La Secretaría de Gestión y Diálogo de la PCM propuso a la vez la elaboración de un Plan de Trabajo estratégico del COPREGESCON, orientado a fortalecer la prevención y gestión de los conflictos sociales en el departamento de La Libertad.

Respecto a la problemática expuesta por la autoridad política de Sánchez Carrión, relacionadas a la contaminación ambiental, se acordó realizar hoy una reunión de coordinación con la Prefectura Regional, DIPREGESCON, PCM y autoridades políticas a la cual se extendió la invitación a la Fiscalía Ambiental, con el objetivo de recopilar información sobre las medidas adoptadas.