Una nueva tragedia enluta a la región La Libertad. El teniente alcalde del centro poblado Marcabal Grande (Sartimbamba), Enrique Vera Baca, sus dos hijas y el conductor del vehículo en el que viajaban murieron en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Sánchez Carrión. El siniestro también dejó a cuatro personas heridas, entre ellas un bebé.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó que la fatalidad ocurrió a las 4:30 de la tarde del último miércoles en el sector Patibamba. Según las primeras informaciones, las víctimas se dirigían a Marcabal Grande cuando la unidad en la que iban se despistó a un abismo de 80 metros.

En el lugar perecieron el concejal Enrique Vera y sus hijas Esther Vera Cerna y Charito Vera Cerna. También el chofer Jovito Valera Layza.

Los heridos, en tanto, fueron auxiliados por pobladores que los trasladaron al puesto de salud de Marcabal Grande. Luego, debido a la gravedad de sus heridas, fueron referidos al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco en ambulancias de Samu y de los puestos de salud La Victoria y San Antonio.

El equipo del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) Sánchez Carrión confirmó que entre los lesionados hay un niño de un año. También están L.C.H. (45), V.L.A. (23) y A.L.F. (18). Esta última persona fue trasladada la noche del miércoles al Hospital Belén de Trujillo debido a la gravedad de sus heridas.