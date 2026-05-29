Una vez más las pistas se volvieron a teñir de sangre en la Carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 536+500, a la altura de Puerto Morín, en la provincia de Virú. El accidente de tránsito dejó como saldo dos personas fallecidas y siete heridas, entre ellos tres menores.

VER MÁS: Chepén es la cuarta provincia de La Libertad en estado de emergencia

Los hechos

Por información policial, el hecho sucedió la madrugada de este viernes, al promediar las 12:20 de la medianoche. El automóvil de placa de rodaje T1Y-683, donde venían a bordo nueve personas, por materia de investigación, terminó chocando violentamente contra la parte posterior el volquete de matrícula TDJ-836, en sentido de sur a norte.

Producto del fuerte impacto fallecieron en el acto el conductor y el copiloto del auto de color blanco. Los cuerpos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Hasta el lugar del accidente llegaron los agentes del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras (DESDPC) de la Policía Nacional del Perú de Moche y bomberos voluntarios de Trujillo y de Víctor Larco Herrera para atender la emergencia y auxiliar a los lesionados. Asimismo, dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu). Los afectados fueron llevados de emergencia hasta el Hospital Regional Docente de Trujillo y al Belén para que reciban la atención médica respectiva.

Cabe mencionar que, los vehículos involucrados fueron puestos a disposición de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT)-Trujillo, donde se vienen realizando las investigaciones para determinar las causas y responsabilidades en este lamentable accidente.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad