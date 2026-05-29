Agentes del Área de Policía Fiscal Juliaca, en coordinación con las unidades especializadas de inteligencia, personal policial de la comisaria Lampa y de Carreteras, ejecutó un operativo en el sector del puente Calapuja, distrito del mismo nombre, logrando la intervención de vehículos que presuntamente trasladaban combustible de procedencia ilegal.

Durante el operativo policial, el personal interviniente detectó dos vehículos de carga que transportaban contenedores con combustible diesel-petróleo. Al solicitar la documentación, los ocupantes no habrían acreditado la procedencia legal de la mercadería, motivo por el cual se procedió con la intervención y las diligencias respectivas conforme a ley.

INTENTO DE RESCATE

Durante el traslado de las unidades intervenidas hacia la ciudad de Juliaca, un grupo de personas y vehículos habrían intentado obstaculizar el procedimiento policial mediante el bloqueo de la vía y agresiones contra el personal PNP, ocasionando daños materiales a los patrulleros policiales. Ante esta situación, se realizaron intervenciones adicionales con apoyo de unidades policiales de la jurisdicción.

Las autoridades decomisaron 36 contenedores con 36,000 galones de diesel petróleo, tres vehículos intervenidos e incautados, seis personas detenidas para las diligencias, equipos celulares y otros elementos de interés incautados. La mercadería está valorizada en S/ 270,000 y vehículos valorizados aproximadamente en S/ 310,000

De acuerdo a las diligencias, las personas intervenidas vienen siendo investigadas por la presunta comisión de delitos aduaneros, así como por presuntos actos de obstrucción y violencia contra la autoridad.