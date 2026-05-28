Después de Trujillo, Chepén es la provincia de La Libertad que más asesinatos registra en lo que va del año: 18, según reportes periodísticos.

Este escenario, difícil de imaginar hace solo algunos años, ha obligado al Ejecutivo a declarar a la provincia costera en estado de emergencia.

VER MÁS| La Libertad: Intervienen a 11 personas con armas, balas y explosivos

Urgencia

La medida entró en vigencia el último martes 26 y se prolongará hasta el 24 de julio (60 días calendario), de acuerdo con el Decreto Supremo N° 076-2026-PCM, publicado en El Peruano el 22 de mayo.

Con esta disposición, Chepén es la cuarta provincia de La Libertad que se encuentra en estado de excepción por inseguridad ciudadana. A ella se suman Trujillo, Pataz y Virú.

Según los mismos reportes periodísticos, Trujillo es la provincia liberteña con más asesinatos (28) y después de Chepén se ubican Pataz y Ascope, con 13 y 8 homicidios, respectivamente.

Pese a estas cifras, Ascope no ha sido declarada en estado de emergencia.

Medidas

El DS N° 076-2026-PCM indica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno en la provincia norteña, “con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas”.

Añade que “para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, y la normatividad vigente”. “Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo”, subraya.

También señala que quedan restringidos o suspendidos “derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

Postura

En diálogo con este Diario, el exconsejero regional por Ascope Greco Quiroz Díaz indicó que el incremento “sustancial” de homicidios en Chepén obedece al “resurgimiento” de organizaciones criminales cuyos cabecillas e integrantes fueron detenidos años atrás y que hoy se encontrarían libres o seguirían operando desde presión.

“Estos criminales han comenzado a reagruparse y hoy hay una disputa por el control de la zona”, agregó el abogado.

Para la exautoridad regional, no obstante, la declaratoria del estado de emergencia tanto en Chepén como en Trujillo, Virú y Pataz es “una respuesta que no sirve para nada”.

“¿Por qué no hay una reducción de crímenes con los estados de emergencia que se han declarado en La Libertad? Porque no vienen acompañados de ningún presupuesto. Lo que hace el Ejecutivo es decirles a la Región y a los gobiernos locales: señores, inviertan ustedes de su presupuesto, cuando la realidad indica que estos no tienen dinero, salvo alguna cercanía con el gobierno de turno”, argumentó.