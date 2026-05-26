La tarde de ayer, se registró un ataque armado en los exteriores de un taller mecánico que se sitúa en la avenida Industrial, en Trujillo, dejando como saldo dos personas heridas.
VIOLENTO ATAQUE
Según información preliminar, sicarios aparecieron en el lugar a bordo de un automóvil color blanco y se estacionaron metros más adelante. Luego, descendieron dos hampones que se acercaron hasta la moderna camioneta, de color azul, de placa de rodaje BHI-948, abriendo fuego contra los ocupantes. El estruendo de los disparos alertó tanto a los trabajadores del local como a los vecinos. Tras cometer el hecho de sangre, huyeron y abordaron el auto.
Los heridos, cuyas identidades se desconocen, fueron auxiliados de inmediato. Ellos fueron trasladados de emergencia hasta un nosocomio de la ciudad de Trujillo. Cabe mencionar que, la brutalidad del ataque se vio reflejada en la luna de la puerta derecha del copiloto, que quedó agujereada.
Personal de Criminalística de la Policía Nacional y del Escuadrón de Emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos. En la escena recogieron cinco casquillos de bala. Los agentes del orden continúan con las diligencias para esclarecer el caso y determinar el móvil de este incidente.
Asimismo, las cámaras de videovigilancia del taller serán claves para identificar la matrícula del vehículo empleado por los atacantes.
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