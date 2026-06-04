Los fuertes oleajes que se registran en el litoral peruano vienen generando serias consecuencias en la provincia de Pisco, donde la actividad pesquera se encuentra prácticamente paralizada. La medida afecta directamente a más de 4 mil pescadores artesanales, así como a comerciantes y trabajadores vinculados a los desembarcaderos y puestos de venta de productos hidrobiológicos, quienes han visto reducidos sus ingresos debido a la escasez de recursos marinos.

Condición en el mar

La situación es especialmente crítica en las zonas pesqueras de Pisco, donde embarcaciones permanecen varadas por disposición de las autoridades marítimas ante el riesgo que representan las condiciones del mar. La disminución en el desembarque de especies ha impactado también a los mercados y puestos de venta de pescado, donde la oferta se ha reducido considerablemente, generando preocupación entre comerciantes y consumidores.

De acuerdo con el Aviso de Capitanía N.° 036-2026 emitido por la Capitanía de Puerto de Pisco, el litoral centro continuará presentando oleajes de moderada a fuerte intensidad durante los próximos días.

Las autoridades exhortaron a pescadores, operadores portuarios y población costera a respetar las medidas de seguridad establecidas, mientras se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones marítimas para prevenir accidentes y proteger la vida humana en el mar.

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