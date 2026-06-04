Se emitió sentencia condenatoria contra Fredy Valdivia V. (75), sacerdote hallado responsable del delito de tocamientos indebidos en agravio de un menor de edad, imponiéndole 13 años, dos meses y seis días de pena privativa de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado cometió tocamientos indebidos a dos jóvenes de su iglesia en el 2021 y 2022. El primer caso fue en agravio de un menor de 17 años y se remonta a diciembre de 2022. Tras la denuncia, se destapó otro caso similar en 2021 contra un joven de 21 años.

El fallo también dispone el pago de S/ 4 000 por concepto de reparación civil al menor de edad y S/ 4 300 a favor del joven de 21 años. La sentencia será efectiva cuando sea ratificada en segunda instancia.

La medida se consiguió a través de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), que brindó patrocinio legal gratuito y especializado a las víctimas, en trabajo articulado con el Ministerio Público.

El caso constituye una de las pocas sentencias condenatorias emitidas a nivel nacional contra un integrante del clero por delitos de esta naturaleza.

Asimismo, en lo que va del año 2026, la Dirección Distrital de Arequipa del MINJUSDH ha atendido un total de 868 casos relacionados con la defensa de víctimas.