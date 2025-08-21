Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en Trujillo a Sofía Hernández Cuba (26) por el presunto delito aduanero en la modalidad de contrabando seguido contra la propiedad industrial. A ella se le incautaron 26.740 unidades de cigarrillos de diversas marcas, valorizadas en aproximadamente S/ 30.000.

De acuerdo a la versión policial, la mercancía fue hallada en la intersección de la av. César Vallejo con la av. Eguren, en Trujillo. Los cigarrillos son de diversas marcas y la comerciante no pudo demostrar la legalidad de la adquisición del producto, por lo que se presume que es de contrabando.

Los policías encargados de las investigaciones dijeron que la incautación de estos productos es un importante logro en la lucha contra la ilegalidad y demuestra el compromiso de la institución policial con la seguridad y el orden público.