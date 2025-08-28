En octubre de 2023, el empresario trujillano Iván Díaz Garrido fue víctima de uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal: secuestro.

Los maleantes que lo retuvieron durante 11 días no solo lo privaron de su libertad, sino también lo torturaron y le mutilaron varios dedos de las manos para presionar a su familia a pagar un rescate.

Sin embargo, las autoridades han avanzado con las investigaciones y según informó el abogado del empresario, Víctor Peralta, el juicio oral de este sonado caso iniciará el 18 de setiembre.

CADENA PERPETUA

De acuerdo con lo revelado en su momento por el empresario, la Fiscalía está solicitando cadena perpetua para los involucrados en su secuestro.

Se trataría de miembros de la sanguinaria organización criminal “Los Pulpos”.

Se sabe que tres personas vinculadas a ese grupo delictivo están detenidas por este caso.

DETENIDA

El empresario también pidió que se incluya dentro del proceso de investigación a su exconviviente Juanita Guibert, pues está convencido de que ella lo “centró”. La Fiscalía la investiga.

Esta mujer fue detenida ayer en Trujillo tras haber sido declarada reo contumaz por un caso de violencia familiar que afronta tras haber sido denunciada por Iván Díaz. Se trata de un proceso distinto, pero que la vincula a su exesposo.