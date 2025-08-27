Con muñecos que representan a un semáforo, una cebra y el popular “Segurito”, se pretende concientizar a los transeúntes sobre el respeto a las señales de tránsito y normas de seguridad vial en la ciudad de Trujillo.

A través de la Subgerencia de Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) se viene desarrollando la campaña informativa dirigida a la ciudadanía, con el propósito de reforzar los saberes básicos sobre el uso responsable de la vía pública y promover hábitos de tránsito más seguros.

La actividad se desarrolló en el paseo peatonal del jirón Francisco Pizarro, donde se contó con la participación de los muñecos símbolos, los cuales portaban pancartas alusivas a la seguridad vial.

Los personajes captaron la atención de peatones, conductores y pasajeros, para trasmitir los mensajes claros y directos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes de tránsito.

Asimismo, en diversas intersecciones de semáforos, el muñeco conocido como “Cebrita” motivó a los transeúntes y conductores a respetar el crucero peatonal, reforzando el mensaje de prioridad para los peatones y la necesidad de una convivencia ordenada en la vía pública.

A través de estas acciones, la Municipalidad Provincial buscan prevenir que se incrementen las estadísticas de más de 2,000 accidentes de tránsito que se registran hasta la fecha en nuestra ciudad, de los cuales más del 90% se deben al factor humano, por ello, se está trabajando directamente sobre la persona, promoviendo valores, respeto y responsabilidad en la vía pública.