Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)- Huamachuco intervinieron a Solano Espinoza Cuba (52) por el presunto delito de tenencia ilegal de explosivos.

La detención de Solano Espinoza se realizó en el caserío Vijus, distrito de Pataz, provincia de Pataz, cuando se movilizaba en la camioneta de placa TBX-867.

Al registrar el vehículo se incautaron dos rollos de mecha explosiva (cordón detonante). La policía investiga el origen y destino de los explosivos incautados, pues el intervenido no dio razón de ello.