Tres funcionarios del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), entidad adscrita al municipio de la capital liberteña, fueron detenidos en “flagrancia” por agentes de la Depdicc (Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción) de esta ciudad, acusados de incurrir en el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, informó el portal Causa Justa.

VER MÁS: La Libertad: Cuatro personas han muerto en excursiones

Grave

El mismo medio de comunicación precisó que los detenidos fueron identificados como “Wilson Rodríguez Vásquez, gerente del Segat; Diego Rodríguez Rojas, jefe de flota; y Miguel Zabarburu Avalos, chofer de la entidad”. “Todos ellos son trabajadores de la comuna provincial”, agregó.

“Los tres funcionarios fueron intervenidos cuando se encontraban a bordo de la unidad móvil de placa EAJ-461, vehículo perteneciente a la municipalidad de Trujillo. El hecho ocurrió en la av. Ricardo Palma [N°] 1215, urbanización El Bosque, donde los agentes constataron que los servidores públicos estaban al parecer ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la unidad oficial”, detalló.

Luego de la intervención, los detenidos fueron trasladados a la sede de la Depdicc Trujillo, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias de ley.

De acuerdo con el referido portal periodístico, “de confirmarse la infracción, los funcionarios podrían enfrentar sanciones que van desde penas privativas de [la] libertad de 2 a 4 años, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos”.

RETIRAN LA CONFIANZA

Ante esta situación, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, anunció que ya se le retiró la confianza y exigió públicamente a Wilso Rodríguez que culmine con todo lo relacionado a la entrega del cargo.

“En aras de nuestra legítima transparencia, a fin de que el citado exfuncionario pueda esclarecer los hechos por los que se le imputan, estamos retirándole la confianza. Esperamos que el exgerente del Segat brinde todas las garantías para que los procesos que tiene vigentes concluyan como corresponden”, manifestó el burgomaestre.