El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, inspeccionó el colector de desagüe que se ubica en Buenos Aires Norte, en el distrito de Víctor Larco Herrera, donde constató el arrojo de desmonte, basura y aguas servidas que contaminan los balnearios de Huanchaquito y Huanchaco.

Esta visita se realizó tras el reclamo de la Asociación de Desarrollo y Defensa de Huanchaco y vecinos de la zona.

A fin de atender y dar solución a esta problemática, el burgomaestre anunció que este miércoles se reunirá nuevamente con los moradores para definir medidas inmediatas. Una de ellas será cerrar el acceso vehicular con rejas o tranqueras para impedir que triciclos, mototaxis y volquetes sigan arrojando desmonte en el lugar.

“Habrá mano dura contra quienes insistan en contaminar el mar”, advirtió.

La inspección de realizó con la participación de funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo y del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat).