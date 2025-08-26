Percy Rosario Martell, expresidente del directorio de Sedalib, salió al frente de las declaraciones de los directores Ricardo Delgado Arana y Frank Sánchez Romero y aseguró que estos, “en su desesperación, solo intentan tapar la ilegalidad de mi supuesta remoción, sabedores que en los próximas días [...] regresaré al cargo en el que fui designado por el concejo municipal”.

El último lunes, Delgado y Sánchez ofrecieron una conferencia de prensa en Trujillo para asegurar que el primero de ellos es extorsionado y amenazado de muerte tras denunciar presuntas irregularidades cometidas en la gestión de Rosario Martell.

“Ellos simplemente no tienen los poderes registrales, cuando yo asumo un puesto tengo que acreditar que tengo el puesto, ellos dicen que están regularizando pero por mientras yo soy, el alcalde me ha dicho que yo sea, eso no tiene validez legal, yo pregunto si yo tengo los podres registrales como Presidente del Directorio, y hay otro personaje que también dice que es el Presidente y ha tomado las oficinas, acaso no está usurpando funciones?”, indicó.