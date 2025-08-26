Un integrante del directorio de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) S.A. aseguró ser víctima de extorsión a raíz de las denuncias que ha formulado en contra de la gestión de Percy Rosario Martel, quien dejó el cargo en julio de este año luego de una serie de cuestionamientos.

Grave

En conferencia realizada ayer en Trujillo, el presidente del directorio de la referida compañía, Frank Sánchez Romero, y el propio afectado, Ricardo Delgado Arana, informaron sobre esta grave situación.

El supuesto agraviado aseveró que desde hace tres días recibe constantes llamadas y mensajes intimidatorios de cuatro números telefónicos distintos, en los que le exigen S/ 50 mil a cambio de “su tranquilidad y la de su familia”.

“Luego de haber hecho las denuncias de las obras por emergencia, las obras y servicios dados a dedo, los amigos muy comunes en Sedalib, ahora buscan callarnos. Han comenzado a extorsionarme de cuatro números distintos. Todo esto ha venido a raíz de las investigaciones que estamos haciendo”, afirmó.

Delgado indicó que ya ha presentado una denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú. “No puede ser posible que, porque uno quiera hacer las cosas legales, estoy seguro de que gente de la anterior gestión esté empezando a llamar para que nos calle. Si algo me pasa a mí y mi familia, sindico a la anterior gestión de Sedalib toda la responsabilidad de lo que nos pueda ocurrir”, puntualizó.

El miembro del directorio precisó que de los números 977547410, 918348865 y 997273160 recibió mensajes extorsivos hasta la mañana de ayer.

“Acá el de la solución lo darás tú, es la vida de tus hijos. Espero respuestas positivas. Ni los tombos te cuidarán ni los maleadores se pararán 24 horas a tu lado”, se lee en uno de los textos.