Debido al cierre simultáneo de vías importantes en Trujillo por la ejecución de obras, el tráfico en la ciudad se ha tornado caótico y peligroso. En efecto, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), inició la ejecución del mejoramiento del pavimento y de las señales de tráfico en las intersecciones de la avenida América Norte con Salvador Lara, Carlos Valderrama, Santa y Federico Villarreal.

Además, se han anunciado 11 nuevas Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), para seguir mejorando el estado de las pistas de la ciudad. Sumado a ello la empresa Sedalib ejecuta obras en la av. España. Sin embargo, no habría un eficiente plan de desvío de rutas ni agilizadores de tránsito.

DEDO ACUSADOR

Para los regidores y dirigentes de transportistas el único responsable de esta situación es el alcalde de la MPT, Mario Reyna Rodríguez, porque ha evidenciado una actitud reacia a mantener una coordinación con los representantes de las áreas ediles y empresas relacionadas a las obras.

“El primer responsable del caótico tráfico en la ciudad es el alcalde (Mario Reyna), quien por ley está obligado a organizar y disponer el tránsito en la ciudad. Además, porque con su actitud de no coordinar con las gerencias (Obras, Transportes, Seguridad Ciudadana) y menos con Sedalib y la Policía ha llevado a esta situación”, cuestionó el regidor Luis González Rosell.

El concejal indicó que ha detectado que se registran atascos vehiculares en los jirones Gamarra (cuadra de los bancos y el mercado) Orbegoso (cuadras 3, 4 y 5) Ayacucho (cuadras 4 y Junín cuadra 5) av. Larco frente a American Schooll, Jr. Unión, primera cuadra, av. Tupac Amaru (altura Emtrafesa), donde, además, los taxis y otros carros se estacionan en doble fila sin que ninguna autoridad ponga orden.

OTRA OPINIÓN

En tanto, el regidor Jorge Vásquez Tirado sostuvo que el alcalde Mario Reyna habría ocasionado la paralización de los trabajos que viene realizando Sedalib en la av. España. “Hay una disyuntiva entre el expediente técnico con dos documentos municipales que generan una contradicción en lo que respecta a la colocación del espesor de la capa asfáltica. Creo que la empresa Sedalib, el alcalde deben reunirse y definir ese tema”, propuso.

TRANSPORTISTAS

José Villanueva Ortiz, representante de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), dijo que ya se ha mantenido una reunión con el alcalde Mario Reyna para abordar este tema del caos en el tráfico y también para plantearle que se intervenga en zonas que realmente merecen prioridad, pero les dio una respuesta poco convincente. “Nos dijo que ya hay proyectos aprobados, pero que como son más grandes demoran más. En cuanto al otro punto le dijimos que intervengan en una vía y dejen la otra libre; por ejemplo, el cruce de la av. América y Santa están tapados los dos lados, los mismo en la av. 9 de Octubre”, señaló el dirigente.