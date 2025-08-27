Aunque el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, dijo que aún no designó al reemplazante del gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Wilso Rodríguez Vásquez, y que esperaba que el caso se esclarezca, al ser impedido de transitar por trabajadores de limpieza que lo esperaban en el frontis de palacio municipal, dijo: “Ese señor no vuelve, se acabó”.

VER MÁS: Santuario del siglo XVII de Guadalupe será restaurado por el Gobierno Regional de La Libertad

Previamente, en diálogo con periodistas señaló que desconocía a cabalidad los hechos ocurridos el día anterior, cuando el funcionario y dos trabajadores más del Segat fueron intervenidos por la PNP y la Fiscalía al salir de un restaurante, presuntamente por uso indebido de un vehículo del Estado.

Desconozco aún qué es lo que pasó. En atención a lo que publicaron los medios de comunicación, incluso con una fotografía supuestamente suya detenido en la comisaría, decidí retirarle la confianza. En el transcurso le debe llegar la resolución para que haga su entrega de cargo, señaló.

Anoche me llamó Wilso Rodíguez manifestando que todo era un mal entendido y le pedí que denuncie a quienes lo intervinieron o que vea cómo aclara su situación, en tanto ya no está vinculado con la institución, precisó el alcalde

No hemos designado aún a un reemplazo en el cargo. Estamos a la espera que esto se esclarezca. Él dice que no ha libado licor pero lo que le sugerí es que denuncie a quienes han dado a conocer eso.

Si se llega a esclarecer y se determina que ha sido parte de un error podríamos reevaluar el caso, en tanto está siendo desvinculado y se le está notificando para que inicie el trámite de entrega de cargo, añadió.

“Las cosas son claras, el señor fue imputado por la policía y el Ministerio Público, por lo que lo hemos desvinculado. La única posibilidad de que vuelva es que la misma autoridad policial y el Ministerio Público aclaren que se trató de un error”, dijo.

Por ahora, vamos a encargar la gerencia general a un funcionario del Segat, hasta encontrar a una persona idónea, porque hay que pedir que el nuevo funcionario pase los filtros de ley, para ver si se cumplen los requisitos para ocupar el cargo, agregó.

Sin embargo, al salir de Palacio Municipal para ir a una diligencia programada con la Fiscalía de Medioambiente, en Buenos Aires Norte, el burgomaestre se encontró con un grupo de trabajadores del Segat que le cerraron el paso para pedirle que no saque al gerente, impidiéndole avanzar, dijo de manera enfática: “Ese señor no vuelve”.