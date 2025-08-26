El excongresista de la República Virgilio Acuña Peralta se refirió sobre las denuncias que se vienen presentando contra sus hermanos César y María, quienes actualmente se desempeñan como gobernador regional de La Libertad y parlamentaria por Lambayeque, respectivamente.

El también exviceministro de Transportes señaló que si César y María Acuña son hallados responsables de las presuntas irregularidades que se vienen denunciando, “que vayan a la cárcel”.

“[...] Bien directo y bien claro. A mí no me digan que voy a encubrir a alguien porque yo soy un hombre con tanto recorrido. [...] El Perú está como está justamente por un sistema [centralista] que no funciona”, dijo el exparlamentario por Lambayeque en una entrevista con “Tú tienes la palabra”, de Soltv.

Posición

Una de las denuncias que pesa contra la gestión de César Acuña en la Región se refiere a la selección de una empresa de una joven de 23 años de edad para que ejecute la obra de mejoramiento del Corredor Vial Norte y la Ampliación del Hospital de Virú, por un valor de S/ 300 millones.

A ello se suma una seria denuncia en el manejo del programa Procompite, destinado a financiar con recursos públicos a pequeños empresarios. Según el dominical “Cuarto Poder”, algunos financiamientos se habrían manejado con favoritismos y cobros indebidos.

En cuanto a María Acuña, también de las filas de Alianza para el Progreso (APP), “Panorama” reveló días atrás que un adulto mayor dedicado a la venta de golosinas en una bodega en Chiclayo figura como gerente general en la empresa inmobiliaria Los Alisos, de propiedad de la actual legisladora.

“[...] Si alguno de mis hermanos tiene problemas con la justicia, que la justicia lo investigue. [...] Es la justicia la que debe intervenir. El Ministerio Público, el Poder Judicial”, expresó Virgilio.