El Banco de Crédito del Perú (BCP) invita a los emprendedores y público en general a participar en la Semana Contigo Emprendedor BCP, evento que busca visibilizar el gran aporte de las 6.1 millones de micro y pequeñas empresas, que se llevará a cabo del 4 al 12 de septiembre en Arequipa, Cusco, Lima y Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Dos presuntos delincuentes fueron abatidos por la Policía en Virú

Con un programa que incluye 10 conferencias magistrales, 5 paneles de discusión y la participación de más de 30 expositores entre especialistas y reconocidos empresarios.

“Las MYPES son el motor del Perú y en el BCP tenemos el compromiso de ayudarlas a que transformen sus planes en realidad a través de herramientas y capacitaciones gratuitas.

Por eso hemos diseñado la Semana Contigo Emprendedor BCP, que constará de conferencias a cargo de expertos del banco, charlas por expertos en desarrollo de negocio y testimonios de emprendedores que impulsaron su negocio.”, afirmó José Carlos Callegari, líder del programa Contigo Emprendedor BCP.De acuerdo con datos de la Enaho 2024, en el Perú, el 99.7% de las empresas son MYPES, con un total de 6.1 millones de empresas formales e informales operativas.

En ese contexto, La Libertad se posiciona como la tercera región con mayor concentración de MYPES (6.1%), solo por detrás de Lima (31%) y Piura (7.7%).

Reconociendo la importancia de este sector para el desarrollo de la economía peruana, el programa Contigo Emprendedor BCP ha desarrollado una agenda donde los emprendedores podrán aprender sobre resiliencia, adaptación, tendencias económicas, entre otras cosas.

“Estamos enfocado los esfuerzos en ofrecerle a los emprendedores las herramientas y conocimientos necesarios para que puedan llevar su negocio al siguiente nivel mediante una correcta estrategia empresarial, gestión financiera y adaptabilidad a los nuevos mercados.

Características vitales para los emprendedores de hoy en día. “agregó Callegari.Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden registrarse a través de https://bit.ly/SemanaContigoEmprendedor. Los cupos presenciales están sujetos a aforo, por lo que se recomienda registrarse pronto.