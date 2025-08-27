Un hecho de mucha trascendencia e inédito para reforzar la fe y la hermandad religiosa, realizará el Gobierno Regional de La Libertad con el proyecto de restauración de la iglesia y santuario “Nuestra Señora de Guadalupe”, del mismo distrito, en la provinvia de Pacasmayo.

VER MÁS: Trujillo: Policía detiene a gerente del Segat y otros 2 funcionarios

El GORE, con una inversión de S/ 30 millones, recuperará y reforzará la infraestructura que data del siglo XVII, el más representativo del ese territorio, gracias a un convenio con el Ministerio de Cultura, en mérito a que era Patrimonio Cultural de la Nación, para tener las facultades de poder intervenir en su mejoramiento.

Inicio de obra a fines de 2026

Su concretización será por la modalidad de Obras por Impuestos. La firma del convenio se firmará en noviembre de este año. Para ello se sostiene coordinacio con empresas interesadas.

El expediente técnico tomará todo el 2026 y a finales de ese año se podría poner la primera piedra.Para el efecto el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se constituyó hasta la ciudad de Guadalupe, para presentar ante decenas de fiemes el avance y el video 3D del proyecto, que a nivel nacional es único en su tipo.

La zona donde se asienta el santuario ha sido un lugar de asentamientos de varias culturas a lo largo del tiempo, incluyendo las culturas Cupisnique, Moche, Wari, Chimú e Inca, además del complejo arquitectónico virreinal de San Agustín.

Fieles muy contentos

La autoridad regional afirmó que, dada su importancia histórica y turística, el GORE ha decidido ejecutar un proyecto de recuperación de la iglesia y convento que impulsará el turismo religioso.

Vale indicar que la viabilidad del perfil técnico se dio el 12 de agosto sel presente, lo cual es un paso fundamental para su concretización.

César Acuña explicó que la intervención se realizará en el mismo terreno que actualmente ocupa la Iglesia y antiguo convento de “Nuestra señora de Guadalupe”, que se ubica en la calle Junín de Guadalupe, en un área de 6,808.47 m².

Historia

El santuario de Guadalupe es un impresionante ejemplo de arquitectura religiosa del siglo XVI. Este santuario y el monasterio de San Agustín son importantes expresiones de la arquitectura religiosa de la época.