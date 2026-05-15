Un incendio de grandes proporciones se registró esta mañana en el centro poblado de Huacapuy, en la provincia de Camaná, a un costado del terminal de la empresa de transportes Camaná El Alto. Las llamas avanzaron rápidamente debido a la presencia de material altamente inflamable almacenado en varios costales.

La emergencia generó tensión entre los vecinos de la zona, quienes observaban con preocupación cómo el fuego se propagaba sin poder contenerlo por la falta de agua. En videos difundidos a través de redes sociales se escucha a los pobladores lamentar la falta de agua, mientras las llamas consumían los materiales inflamables.

Incendio se propaga en almacén de Camaná por la falta de agua

En medio de la emergencia, dos hombres intentaron retirar varios sacos de gran tamaño para evitar que el incendio se propague y cause daños mayores. El fuego amenazaba con extenderse rápidamente debido a la acumulación de materiales en el lugar.

Minutos después, personal de la compañía de bomberos llegó hasta la zona para iniciar las labores de control y extinción del incendio. Hasta el momento, las autoridades aún no reportaron sobre daños personales, ni el monto de las pérdidas materiales.